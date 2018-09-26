Клуб Лунина сенсационно победил Барселону в чемпионате Испании

Леганес, в который на правах аренды из Реала перешел украинский голкипер Андрей Лунин, неожиданно обыграл Барселону в 6 туре чемпионата Испании.

Леганес создал одну из самых громких сенсаций чемпионата Испании в этом сезоне, так как до матча клуб Лунина занимал последнюю строчку чемпионата, а Барселона - первую. Свое реноме лидера каталонцы подтвердили уже на 12-й минуте, когда Коутинью принял пас от Месси, а следующим касанием отправил мяч в угол ворот соперника.

Хозяева отыгрались в начале второго тайма - Эль-Зар откликнулся на навес с фланга и головой переправил мяч в сетку. Уже через минуту Леганес шокировал Барселону второй раз. Оскар воспользовался ошибкой Жерара Пике, который сделал неточный пас, и вывел свою команду вперед. Барселона изо всех сил пыталась отыграться, но Леганес сумел отстоять победу.

В еще одном матче 6 тура Примеры Вильярреал победил на выезде Атлетик со счетом 0:3.

Леганес - Барселона - 2:1

Голы: Эль-Зар, 52, Оскар, 53 - Коутинью, 12

Леганес: Куэльяр, Бустинса, Рауль Гарсия, Сильва, Тарин, Перес, Эль-Зар (Ньом, 86), Оскар Родригес (Гумбау, 74), Микель Весга (Сабин Мерино, 82), Хуанфран, Эн-Несири.



Барселона: Тер Штеген, Пике, Вермален (Альба, 70), Серджио Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Дембеле (Малком, 71), Мунир (Суарес, 61), Месси

Предупреждение: Перес, Ньом, Эн-Несири, Бустинса - Умтити, Вермален

Атлетик - Вильярреал - 0:3

Голы: Форнальс, 65, Мори, 80, Екамби, 89

Таблица сайта Myscore.com.ua

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, которого Леганес арендовал у Реала, в шестой раз из шести стартовых матчей чемпионата Испании не попал в заявку команды на поединок против Барселоны.

НВ