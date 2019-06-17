Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Алексей Бондарев
Секрет темной материи и сокровища на Луне
Владислав Иноземцев
Используйте это
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Клуб лидера сборной Украины препятствует трансферу игрока в чемпионат Италии

Вчера, 23:23
Цей матеріал також доступний українською
Клуб лидера сборной Украины препятствует трансферу игрока в чемпионат Италии - фото

ФК Генк

Малиновский хочет покинуть Генк

Лидер сборной Украины и Генка Руслан Малиновский заявил, что бельгийский клуб не хочет его отпускать в итальянскую Аталанту.

Малиновский признался, что владеет информацией о предложении Аталанты относительно его трансфера за 15 млн евро, но Генк не собирается вести переговоры, сообщает HLN.

По словам футболиста, предложение Аталанты больше того, которое в прошлом году предлагала испанская Сельта, однако клуб выставил на него ценник в 20 млн евро. Футболист считает такую стоимость необоснованной.

Также Малиновский добавил, что не перешел зимой в Рому из-за обещание помочь Генку завоевать чемпионство страны. Клуб в свою очередь пообещал не препятствовать трансферу игрока летом.

«Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне.

Я просто прошу Генк сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в Генке", — сказал Малиновский.

Сообщалось, что итальянский Аталанта предложила Генку 12 млн евро за Руслана Малиновского.

В этом сезоне Малиновский вместе с Генком стал чемпионом Бельгии.

Болельщики бельгийского клуба назвали Малиновского лучшим игроком сезона.

Теги:   Чемпионат Италии ФК Генк Руслан Малиновский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:06

img
Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео
3600
Футбол

Вчера, 00:38

img
Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку
3134
Футбол

16 июня, 23:09

img
Герой победного финала молодежного чемпионата мира назвал клуб, где проведет следующий сезон
2953

Главное

Геополитика

Вчера, 21:44

img
Зеленский с французскими бизнесменами говорил о масштабном проекте электростанции в Чернобыле
События

Вчера, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Политика

Вчера, 18:33

img
Геращенко намекнула на предательство и потерю достоинства Гройсманом