Клуб лидера сборной Украины препятствует трансферу игрока в чемпионат Италии Вчера, 23:23 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский хочет покинуть Генк ФК Генк

Лидер сборной Украины и Генка Руслан Малиновский заявил, что бельгийский клуб не хочет его отпускать в итальянскую Аталанту.

Малиновский признался, что владеет информацией о предложении Аталанты относительно его трансфера за 15 млн евро, но Генк не собирается вести переговоры, сообщает HLN.

По словам футболиста, предложение Аталанты больше того, которое в прошлом году предлагала испанская Сельта, однако клуб выставил на него ценник в 20 млн евро. Футболист считает такую стоимость необоснованной.

Также Малиновский добавил, что не перешел зимой в Рому из-за обещание помочь Генку завоевать чемпионство страны. Клуб в свою очередь пообещал не препятствовать трансферу игрока летом.

«Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне.

Я просто прошу Генк сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в Генке", — сказал Малиновский.

Сообщалось, что итальянский Аталанта предложила Генку 12 млн евро за Руслана Малиновского.

В этом сезоне Малиновский вместе с Генком стал чемпионом Бельгии.

Болельщики бельгийского клуба назвали Малиновского лучшим игроком сезона.