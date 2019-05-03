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Клуб Коноплянки договорился о назначении нового наставника - СМИ

Сегодня, 18:04
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Клуб Коноплянки договорился о назначении нового наставника - СМИ - фото

Reuters/Andrew Boyers

Вагнер летом возглавит Шальке - медиа

Шальке, за который выступает полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, договорился о назначении с лета главным тренером Давида Вагнера, сообщает Sky Sports.

Предыдущим местом работы 47-летнего немецкого специалиста был английский Хаддерсфилд, который в 2017 году он вывел в Премьер-лигу (АПЛ).

Под его руководством команда в первом сезоне сохранила прописку в АПЛ, но в середине следующей кампании Вагнер был уволен, а сам коллектив впоследствии лишился шансов остаться в элитном дивизионе.

В марте Шальке назначил Хуба Стевенса временно исполняющим обязанности наставника команды после отставки предыдущего рулевого Доменико Тедеско.

Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из клуба ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность покинуть немецкую команду в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что Шальке готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.

Теги:   Бундеслига Евгений Коноплянка Шальке-04 Футбол

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