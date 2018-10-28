Клуб Коноплянки сыграл вничью, Байер забил шесть голов Вердеру. Результаты матчей чемпионата Германии

Коноплянка не сыграл за Шальке

Состоялись три матча 9 тура чемпионата Германии.

Шальке, за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка, разошелся миром с Лейпцигом - 0:0. Сам Коноплянка весь матч просидел на скамейке запасных. Шальке отделяет всего одно очко от зоны вылета.

После поражения и двух ничьих Байер наконец одержал победу, разгромив Вердер, который идет в чемпионате в зоне Лиги чемпионов. Леверкузенцы отгрузили в ворота бременцев 6 голов, пропустив лишь 2.

Нюрнберг и Айнтрах разошлись миром - 1:1.

Лейпциг - Шальке - 0:0

Нюрнберг - Айнтрахт - 1:1

Голы: Зрелак, 78 - Халлер, 90+2

Вердер - Байер - 2:6

Голы: Писарро, 60, Осаке, 63 - Фолланд, 8, Брандт, 38, Белльараби, 45, Хаверц, 67, Драгович, 72, Лянгкамп, 77 (аг)

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Накануне Боруссия Д потеряла очки в матче с Гертой (2:2), а Бавария одолела Майнц (1:2).

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