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Клуб Коноплянки предлагал прошлой зимой 20 млн евро за лидера Динамо - медиа

Сегодня, 20:25
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Фото: ФК Динамо via Facebook

Динамо получало предложения по Цыганкову еще прошлой зимой

Шальке, за который выступает легионер сборной Украины Евгений Коноплянка, прошлой зимой предлагал Динамо 20 млн евро за ведущего полузащитника Виктора Цыганкова, сообщает FootballHub.

Медиа не раскрывает других деталей предложения немецкого клуба украинской стороне по поводу на тот момент 20-летнего футболиста.

Сообщалось, что Динамо готово продать лидера за 20 млн евро. Наставник команды Александр Хацкевич признал, что на футболистов киевского коллектива есть спрос, но там не хотят терять молодых игроков. 

Также появилась информация, что президент клуба Игорь Суркис не желает отпускать полузащитника этой зимой. Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль.

Накануне журналист Игорь Цыганык рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже Цыганкова в случае, если за него будет предложено 50 млн евро.

В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники сообщил, что киевский клуб готов отпустить летом 2019 года своего ведущего полузащитника.

Теги:   Виктор Цыганков Шальке-04 ФК Динамо (Киев) Футбол

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