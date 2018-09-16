Клуб Коноплянки потерпел третье поражение подряд. Результаты матчей чемпионата Германии

Гельзенкирхенский Шальке проиграл менхенгладбахской Боруссии в третьем туре чемпионата Германии, потерпев третье поражение подряд.

В матче Шальке - Боруссия М не принял участие украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который пропускал встречу из-за заработанной красной карточки в прошлом туре в поединке против Герты.

Шальке неудачно начал матч и вынужден был вытаскивать мяч из сетки собственных ворот уже на 3-й минуте, когда защитник Герты Гинтер прекрасно сыграл головой при розыгрыше углового. Ближе к концу встречи Боруссия М удвоила преимущество. Плеа навесил с левого фланга, а Херманн в одно касание отправил мяч в угол ворот. В добавленное арбитром время Эмболо великолепным ударом издалека в девятку ворот подарил гельзенкирхенцам надежду на ничью, но сравнять счет не хватило времени. Шальке за три тура не набрал еще ни одного очка.

Без поражений в Бундеслиге пока идет только один клуб - Бавария. На этот раз мюнхенский клуб на своем поле победил леверкузенский Байер со счетом 3:1. Голами в составе Баварии отметились Толиссо, Роббен и Родригес.

Старается не отпускать в отрыв Баварию дортмундская Боруссия, которая в стартовом матча тура со счетом 3:1 одолела Айнтрахт.

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Хоффенхайм, с которым донецкий клуб сыграет уже 19 сентября, на последних минутах проиграл в выездном матче против Фортуны.

Боруcсия Д - Айнтрахт - 3:1

Голы: Диалло, 36, Вольф, 72, Алькасер, 88 - Халлер, 68

Борусcия М - Шальке - 2:1

Голы: Гинтер, 3, Херрманн, 76 - Эмболо, 90+3

Бавария - Байер - 3:1

Голы: Толиссо, 10 Роббен, 19, Родригес, 89 - Вендел, 5 (пенальти)

Удаление: Белльараби, 80

Вольфсбург - Герта - 2:2

Голы: Малли, 83 (пенальти), Мехмеди, 90+3 - Дилросун, 61, Дуда, 90+1

Майнц - Аугсбург - 2: 1

Голы: Уджа, 87, Максим, 90+3 - Чи Вон Дон, 82

СБ Лейпциг - Ганновер - 3:2

Голы: Поульсен, 9, Вернер, 40, 63 - Фюлькруг, 13 Альборнос, 65

Фортуна - Хоффенхайм - 2:1

Голы: Моралес, 45, Лукебакио, 88 (пенальти) - Нельсон, 86

Таблица MyScore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Германии Шальке дома уступил Герте, а украинский полузащитник Евгений Коноплянка в конце матча был удален с поля.

НВ