Клуб экс-наставника Динамо подписал полузащитника Шахтера

Ференцварош, который возглавляет экс-наставник Динамо Сергей Ребров, объявил о подписании полузащитника Шахтера Александра Зубкова.

Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, 22-летний футболист перешел на правах аренды, срок которой не указывается.

Ранее полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из Ференцвароша в другой венгерский клуб МОЛ Види.

Сообщалось, что руководство клуба не смогло договориться с Петряком о подписании нового контракта, поскольку игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило клуб из Будапешта.

Футболист перешел в будапештский коллектив из Шахтера в июле 2018-го года, подписав контракт на один сезон.