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Клуб экс-наставника Динамо подписал полузащитника Шахтера

Сегодня, 14:55
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Клуб экс-наставника Динамо подписал полузащитника Шахтера - фото

ФК Ференцварош

Зубков сменил Мариуполь на Ференцварош

Ференцварош, который возглавляет экс-наставник Динамо Сергей Ребров, объявил о подписании полузащитника Шахтера Александра Зубкова.

Как сообщает официальный сайт венгерского клуба, 22-летний футболист перешел на правах аренды, срок которой не указывается.

Накануне появилась информация, что Зубков станет игроком Ференцвароша на правах годичной аренды после одного сезона аренды в Мариуполе.

Ранее полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из Ференцвароша в другой венгерский клуб МОЛ Види.

Сообщалось, что руководство клуба не смогло договориться с Петряком о подписании нового контракта, поскольку игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило клуб из Будапешта.

Футболист перешел в будапештский коллектив из Шахтера в июле 2018-го года, подписав контракт на один сезон.

Теги:   Трансферы ФК Ференцварош ФК Шахтер Футбол

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