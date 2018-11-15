Клуб, чьи фанаты сорвали переход Зозули, допустил подписание вратаря сборной Украины - медиа

Лунин может в январе 2019 года перейти в Райо Вальекано

Райо Вальекано, который отказался подписывать украинского нападающего Романа Зозулю из-за надуманных обвинений фанатов клуба в нацизме, может подписать голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает El Gol Digital.

По информации портала, в лагере мадридского клуба недовольны своими стражами ворот Альберто Гарсией и Столе Димитриевски, поэтому могут подписать нового игрока на эту позицию в январе.

Согласно данным медиа, это предоставляет возможность Лунину перейти в Райо Вальекано, который летом также интересовался его услугами, когда Реал намеревался отдать 19-летнего футболиста в аренду команде Ла Лиги.

Недавно СМИ узнали, что королевский клуб рассматривает возможность возвращения в команду вратаря сборной Украины из аренды в Леганесе, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч.

В конце августа Лунин перебрался в Леганес, который также выступает в Ла Лиге, на правах аренды до 30 июня 2019 года. Как сообщали СМИ, трансфер вратаря в Реал из луганской Зари, состоявшийся летом 2018 года, оценивается в 9 млн евро.

Трансферная цена голкипера снизилась на 3,5 млн евро и упала до 5 млн евро после его перехода в Реал и аренды в Леганесе.