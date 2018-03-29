Клоуны, которые мешают работать. Платини раскритиковал ФИФА

Платини был отстранен от футбола на восемь лет из-за подозрения в коррупции

Экс-глава УЕФА Мишель Платини заявил, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) незаслуженно отстранили его от футбола, и он готовиться вступить в юридическую борьбу.

Об этом сообщает L’Equipe.

"Я не могу принять потери, я ничего не сделал. Меня отстранили от работы в футболе на четыре года. Кто эти клоуны, которые мешают мне работать? Какое у них на это право? Судьи из ФИФА и CAS – ненастоящие, поэтому я начал юридическую борьбу, которая требует времени.

Меня обвинили в коррупции, фальсификации и отмывании денег, и все эти обвинения рухнули. Меня больше не упрекают в том, что я не объявил о том, что получил деньги… Если бы я знал, я бы сказал. Короче говоря, это был всего лишь заговор, чтобы я не стал президентом ФИФА. Я только начал борьбу. Я буду прав в конечном итоге", – заявил Платини.

Платини отстранили от футбола в декабре 2015 года на восемь лет. Французского специалиста обвинили в коррупционных схемах совместно с экс-президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который также был отстранен.