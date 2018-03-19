Ключевой полузащитник Шахтера выразил недовольство уровнем чемпионата Украины

Контракт Тайсона с Шахтером заканчивается в 2021 году

Один из ключевых полузащитников Шахтера Тайсон признался, что его не удовлетворяет уровень чемпионата Украины.

Об этом бразильский футболист, чей контракт с донецким клубом заканчивается в 2021 году, заявил в эфире программы Профутбол на телеканале 2+2.

"Скажу честно, уровень чемпионата Украины меня не удовлетворяет, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности", - отметил Тайсон.

Сообщалось, что представители итальянской Сампдории должны были отправиться в Рим, чтобы понаблюдать за бразильским хавбеком "Горняков" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

Ранее появилась информация, что Сампдория планирует осуществить трансфер Тайсона по завершении сезона летом 2018 года.

В январе СМИ стало известно, что Наполи, который уступил Шахтеру путевку в плей-офф Лиги чемпионов по итогам группового этапа, заинтересовался его атакующими полузащитниками Бернардом и Тайсоном.