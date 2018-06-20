Ключевой полузащитник Шахтера попрощался с клубом

Один из ключевых игроков Шахтера Бернард попрощался с донецким клубом.

В интервью официальному сайту чемпиона Украины бразильский футболист разделил пять лет, проведенных в команде на два отрезка. По его словам, первые три года выдались трудными, а последние два - радостными и счастливыми, поскольку в этот период он рос и развивался, а коллектив завоевывал титулы.

"Я уверен, что за последние два года мы выиграли эти трофеи во многом именно благодаря Паулу Фонсеке. Это очень умный тренер. Убежден, с ним Шахтер продолжит расти как клуб и будет добиваться больших успехов как в чемпионате, так и в Европе", - добавил Бернард.

Полузащитник поблагодарил игроков, руководству, тренерскому штабу и сотрудникам "Горняков" за пять проведенных вместе лет. Футболист пообещал, что будет поддерживать команду, как бы далеко ни был.

Недавно генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что вслед за уходом полузащитника Фреда, который перешел в Манчестер Юнайтед, клуб покидает другой игрок средней линии Бернард.

Ранее появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать бразильца из-за его запросов по зарплате. Недавно хавбек не исключил, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.