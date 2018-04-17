Ключевой полузащитник Шахтера подписал контракт с турецким клубом - медиа

Бернард (справа) подписал контракт на 4,5 года с Бешикташем - СМИ

Один из ключевых полузащитников Шахтера Бернард заключил соглашение с турецким Бешикташем, сообщает Fanatik.

По информации издания, бразильский футболист подписал трудовой договор на четырехлетний период с зарплатой в 3,5 млн евро в год. Бернард якобы призван заменить в стамбульской команде Талиску или Рикарду Куарежму, которые могут покинуть клуб.

Поскольку действующий контракт полузащитника Шахтера заканчивается летом 2018 года, его потенциальный трансфер состоится на бесплатной основе.

Сообщалось, что Ливерпуль и Арсенал заинтересовались полузащитником чемпиона Украины. Ранее сам Бернард заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Одним из главных претендентов на бразильца назывался Интер, хотя допускалось, что переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.

Ранее появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера.

СМИ писали о том, что полузащитник может стать игроком Милана, а также, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за игрока. Кроме того, медиа узнали о намерениях Бешикташа подписать Бернарда по завершении текущего сезона.