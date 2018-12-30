Ключевой игрок Зари перешел в команду Реброва Вчера, 23:47 56 Цей матеріал також доступний українською Детали перехода Харатина не разглашаются Фото: ФК Ференцварош

Один из лидеров луганской Зари Игорь Харатин стал игроком венгерского Ференцвароша, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Об этом сообщает официальный сайт будапештского клуба. Детали сделки не разглашаются. Ранее лидер чемпионата Венгрии готов был приобрести исполнителя по цене, не превышающей 800 тысяч евро.

В Ференцвароше выступает еще один украинский полузащитник Иван Петряк, который перешел в Ференцварош летом этого года, что облегчит Харатину адаптацию в новом клубе.

Кроме этого, с августа 2018 года наставником Ференцвароша является украинский тренер Сергей Ребров.

Сообщалось, что трансфер ключевого полузащитника Зари Игоря Харатина в Ференцварош может сорваться. Стороны не могли договориться о компенсации за переход 23-летнего футболиста.

Кроме Ференцвароша на Игоря Харатина претендовал другой венгерский клуб - МОЛ Види.