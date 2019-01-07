Ключевой игрок Ювентуса попал в сферу интересов трех топ-клубов - медиа
Одним из лидеров Ювентуса аргентинским нападающим Пауло Дибалой интересуются немецкая Бавария, французский Пари Сен-Жермен и английский Манчестер Сити, сообщает Tuttosport.
По данным издания, туринский клбу готов продать Дибалу уже этим летом, если поступит предложение свыше 100 млн евро.
В 2015 году Ювентус приобрел аргентинского игрока в Палермо за 40 млн евро.
В этом сезоне Дибала сыграл за Ювентус в 22 матчах, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.
Ранее Дибалой интересовался мадридский Атлетико и готов был заплатить за игрока минимум 150 млн евро.