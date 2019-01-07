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Ключевой игрок Ювентуса попал в сферу интересов трех топ-клубов - медиа

Сегодня, 21:04
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Ювентус хочет за Дибалу более 100 млн евро

Одним из лидеров Ювентуса аргентинским нападающим Пауло Дибалой интересуются немецкая Бавария, французский Пари Сен-Жермен и английский Манчестер Сити, сообщает Tuttosport.

По данным издания, туринский клбу готов продать Дибалу уже этим летом, если поступит предложение свыше 100 млн евро.

В 2015 году Ювентус приобрел аргентинского игрока в Палермо за 40 млн евро.

В этом сезоне Дибала сыграл за Ювентус в 22 матчах, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Ранее Дибалой интересовался мадридский Атлетико и готов был заплатить за игрока минимум 150 млн евро.

Теги:   ФК Ювентус Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Трансферы ПСЖ (Paris SG)

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