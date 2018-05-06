Ключевой форвард Шахтера подписал контракт с итальянским топ-клубом - СМИ

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Факундо Феррейра может стать игроком Наполи
Фото: ФК Шахтер

Факундо Феррейра может стать игроком Наполи

Ключевой форвард Шахтера уже договорился о переходе в итальянский Наполи, сообщает Areanapoli.it.

Источник утверждает, что именно об аргентинском форварде говорил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в одном из своих интервью.

"Я подписал игрока, который в своей лиге забил 20 голов", - сказал Де Лаурентис.

Феррейра на данный момент забил в чемпионате Украины в этом сезоне уже 21 гол. Контракт аргентинца с Шахтером истекает этим летом, и он уже сейчас может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Накануне сообщалось, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Позже турецкий журналист Савай Малатья опроверг подлинность этого документа.

В апреле появилась информация, что турецкие Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай, а также португальская Бенфика заинтересовались основным нападающим Шахтера Факундо Феррейрой. Также были сообщения об интересе к аргентинскому форварду со стороны миланского Интера.

СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда "Горняков". После этого появилась информация, что уже летом 2018 года Факундо Феррейра может оказаться в Сампдории. 

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