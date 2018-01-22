Климкин о ЧМ-2018: Украина обсуждает бойкот турнира с федерациями футбола и фанатскими организациями

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Украина ведет переговоры с фанатскими организациями по поводу бойкота ЧМ-2018 - Климкин

Украина ведет переговоры с фанатскими организациями по поводу бойкота ЧМ-2018 - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что Украина обсуждает с федерациями футбола и фанатскими организациями бойкот чемпионата мира, который летом 2018 года пройдет в России.

По словам дипломата, переговоры ведутся с разными национальными федерациями, а также организациями фанатов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы беседуем с федерациями, но также говорим с организациями фанов о том, как они могут нарушать разные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России", - добавил Климкин.

Накануне украинская диаспора в Австралии первой провела протест в рамках всемирной акции Останови Путина, приуроченной к Дню Соборности Украины, который отмечают 22 января.

Участники митинга в центре Сиднея Отфутболь диктатора – останови Путина хотят привлечь внимание мирового сообщества к войне на Донбассе и призывают к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Планируется, что антипутинские акции будут проходить в течение текущей недели по всей Австралии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В ЧМ-2018 примут участие 32 сборные.

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