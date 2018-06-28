Киевское Динамо не будет платить за трансфер Бойко - СМИ

Турецкое издание Haber 1903 сообщает, что украинский вратарь Денис Бойко достанется киевскому Динамо бесплатно.

По данным издания, киевскому клубу не придется платить Бешикташу ни копейки.

Ранее агент украинского вратаря Бешикташа Дениса Бойко Вадим Шаблий прокомментировал возможное возвращение игрока в Динамо.

Он заявил, что пока что контракт не подписан, но обе стороны очень близки к договоренности.

Накануне украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко опроверг сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что Динамо уже выкупило контракт голкипера, а сам футболист ради перехода отказался от полугодичной зарплаты.

Вместе с тем, турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо.