15 июня 2018, пятница

Киевский клуб отреагировал на слухи о назначении наставником легенды итальянского футбола

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Раванелли рассматривается среди кандидатов на пост наставника Арсенала

Раванелли рассматривается среди кандидатов на пост наставника Арсенала

Президент киевского Арсенала Ивица Пирич заявил, что клуб рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды легендарного в прошлом итальянского футболиста Фабрицио Раванелли.

В комментарии FootBoom функционер отметил, что клуб рассматривает несколько кандидатур "европейского уровня" на должность наставника коллектива. В то же время, добавил он, в этом вопросе пока что нет никакой конкретики.

"Что касается Фабрицио Раванелли, то о нем тоже идет речь. Впрочем, есть кандидат из Хорватии Игор Штимац. Также имеются в нашем списке еще некоторые бывшие знаменитые футболисты, но на ком из них в итоге мы остановимся, точно не могу сказать", - заявил Пирич.

По словам президента Арсенала, новичок украинской Премьер-лиги ищет амбициозного тренера на перспективу, который хотел бы работать в киевском клубе. В случае прихода тренера европейского уровня, отметил он, нынешний наставник Сергей Литовченко войдет в его тренерский штаб.

"Политика нашего клуба будет направлена на укрепление академии, развитие своих игроков с последующей их продажей в зарубежные чемпионаты. Это одна из наших главных целей", - добавил Пирич.

Накануне появилась информация, что Раванелли возглавит киевский Арсенал, который по итогам прошедшего сезона вышел в Премьер-лигу. Ранее специалист возглавлял юношескую команду Ювентуса. В 2013 году его местом работы был пост наставника французского Аяччо.

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