Киевский клуб отреагировал на слухи о назначении наставником легенды итальянского футбола

Президент киевского Арсенала Ивица Пирич заявил, что клуб рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды легендарного в прошлом итальянского футболиста Фабрицио Раванелли.

В комментарии FootBoom функционер отметил, что клуб рассматривает несколько кандидатур "европейского уровня" на должность наставника коллектива. В то же время, добавил он, в этом вопросе пока что нет никакой конкретики.

"Что касается Фабрицио Раванелли, то о нем тоже идет речь. Впрочем, есть кандидат из Хорватии Игор Штимац. Также имеются в нашем списке еще некоторые бывшие знаменитые футболисты, но на ком из них в итоге мы остановимся, точно не могу сказать", - заявил Пирич.

По словам президента Арсенала, новичок украинской Премьер-лиги ищет амбициозного тренера на перспективу, который хотел бы работать в киевском клубе. В случае прихода тренера европейского уровня, отметил он, нынешний наставник Сергей Литовченко войдет в его тренерский штаб.

"Политика нашего клуба будет направлена на укрепление академии, развитие своих игроков с последующей их продажей в зарубежные чемпионаты. Это одна из наших главных целей", - добавил Пирич.

Накануне появилась информация, что Раванелли возглавит киевский Арсенал, который по итогам прошедшего сезона вышел в Премьер-лигу. Ранее специалист возглавлял юношескую команду Ювентуса. В 2013 году его местом работы был пост наставника французского Аяччо.