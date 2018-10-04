Худший Ливерпуль в 2018. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу матчей среды в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Насколько же непросто Клоппу с итальянскими тренерами. Они тебе пространства не дадут, сам его добудь. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 3 октября 2018 г.

Космический "Наполи", худший "Ливерпуль" в 2018-м. — Виталий Суворов (@vitalysuvorov) 3 октября 2018 г.

По другому тайму матчу "Тоттнем" - "Барселона" маю одне зауваження.



Нинішня "Барселона" - це коли у тебе є захисника Альба, але є і захисник Семеду. І навпаки. — Volodymyr Mylenko (@vmylenko) 3 октября 2018 г.

Як би там далі не вийшло, знімаю капелюха перед Анчелотті і вибачаюся за всі прогрішення в його бік, добровільні і недобровільні. Тактично просто знищив Клоппа. Де Салах? Де той Золотий м'яч, пацани?

Ну а Аллан і Кулібалі - мої чорні брати просто.

Avanti! — Roman (@saluto_romano) 3 октября 2018 г.

Уго, ты завязывай с бухлом... — Дмитрий Дерунец (@DDerunets) 3 октября 2018 г.

Годика два назад я был бы счастлив, если бы за Ливерпуль стоял вратарь уровня Муслеры, допустим. Как-то даже не верится до сих пор, что есть вратарь такого уровня, как Аллисон хер знает на сколько лет вперёд. — Artem Panchenko (@ArtemPanchenko) 3 октября 2018 г.

Ну вот теперь и Сёмин ближе к отставке. — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 3 октября 2018 г.

Уэстон Маккенни (рост - 185 см) ОДИН выигрывает на втором этаже борьбу сразу у ДВУХ защитников - Владислава Игнатьева (180 см) и Брайана Идову (180 см). И это тот самый случай, когда определяющей становится не разница в данных (5 см - смех), а грамотный выбор позиции и прыжок. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 3 октября 2018 г.

Иногда мне хочется, чтобы за каждый неподготовленный удар Инсинье свирепо штрафовали (на всякий случай: Лоренцо - мой любимчик среди всех итальянских футболистов нынешнего поколения). — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 3 октября 2018 г.

Видели траву на Уэмбли? После такого с Черноморца смеятьс как-то неудобно. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 октября 2018 г.

Играя на таких скоростях, в Лиге Чемпионов очки брать трудно. Даже в матчах с разобранным «Шальке». — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 3 октября 2018 г.

Бускетс сделал 67 точных передач в игре с Тоттенхэмом. Фишка в том, что всего передач у него тоже 67. 100% точных. Против ТТХ, в гостях. Недавно комментировал Барсу с Сосьедадом и сначала на его позиции играл Ракитич. Потом вышел Серхио. Разница колоссальная. Уникальный игрок! — Роман Гутцайт (@guttsait) 3 октября 2018 г.

Муслера, наверное, и через 10 лет будет выглядеть, как девятиклассник — Yaroslav Marianko (@nytotake) 3 октября 2018 г.

Найгірший матч у сезоні для Ліверпуля. Все у повітрі, абсолютно не наша гра. Заслужена поразка, треба ґрунтовно готуватися до Сіті. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 3 октября 2018 г.

Лионель #Месси , оформив дубль в матче с Тоттенхэмом, передаёт «привет» другу в Турин, которому вчера было грустно на трибуне pic.twitter.com/ZHkWioPzKl — Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 3 октября 2018 г.

Все говорят о бесполезности огромного числа трансферов, но тот же ТТХ - пример того, что эти самые трансферы нужны. Чисто зрительно, между командами на поле - пропасть. Почеттино удивил бы чем-то, да нечем. А вопросы будут именно к тренеру: так принято... #Тоттенхэм — Святослав (@svisvilevenko) 3 октября 2018 г.

Напомним, в матчах второго тура Лиги чемпионов Наполи на своем поле обыграл Ливерпуль, а Барселона на выезде одолела Тоттенхэм.

НВ