04 октября 2018, четверг

Худший Ливерпуль в 2018. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

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Ливерпуль потерпел

Ливерпуль потерпел "сухое" поражение от Наполи

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу матчей среды в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, в матчах второго тура Лиги чемпионов Наполи на своем поле обыграл Ливерпуль, а Барселона на выезде одолела Тоттенхэм.

НВ

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