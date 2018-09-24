Хорватский защитник Динамо рассказал, почему не пожал руку Путину на ЧМ-2018

Пиварич (второй справа) стал единственным игроком, который не пожал руку Путину

Защитник Динамо и сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, почему не пожал руку президенту РФ Владимиру Путину на церемонии награждения после финала ЧМ-2018.

В интервью Футбол 24 оборонец напомнил, что тогда шел сильный дождь, а он шел третьим или четвертым после капитана балканской сборной Луки Модрича.

"Хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент он развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс", - признался игрок.

Комментируя видео со словами "Слава Украине!" после победного матча против России своего партнера по команде и бывшего защитника Динамо Домагоя Виды, Пиварич отметил, что тот хотел поздравить своего друга и не думал, что из этой истории сделают какую-то проблему.

"Если бы Домагой знал, что будет такой скандал, то, наверное, этого не говорил бы. Но все, в том числе и в Хорватии, знают, как он любит Украину. Он много здесь прожил", - добавил защитник.

На церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу игрок сборной Хорватии Йосип Пиварич, выступающий за киевское Динамо, прошел мимо президента РФ Владимира Путина, который вручал серебряные медали, не пожав ему руку. Он был единственным игроком, который этого не сделал.