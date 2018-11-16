Хорватия на последних секундах дожала Испанию, Грузия не смогла обыграть "карлика". Результаты Лиги наций - видео

В четверг, 15 декабря, состоялись первые матчи предпоследнего тура Лиги наций.

В Дивизионе А Бельгия обыграла Исландию со счетом 2:0 благодаря дублю Миши Батшуайи, а Хорватия на последних секундах вырвала победу над Испанией.

В обеих группах победитель будет определен в матчах последнего тура.

Группа 2

Бельгия - Исландия 2:0

Голы: Батшуайи, 65, 81

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа 4

Хорватия - Испания 3:2

Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 — Себальос, 56, Рамос, 78 (с пенальти)

Турнирное положение

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В Дивизионе B состоялся один матч - Австрия разошлась миром с Боснией и Герцеговиной и позволила ей досрочно выиграть группу и выйти в элитный дивизион.

Группа 3

Австрия - Босния и Герцеговина 0:0

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Две игры в четверг состоялось в Дивизионе С. Венгрия на своем поле уверенно обыграла Эстонию и гарантировала балтийской сборной вылет в низшую лигу, а Греция нанесла первое поражение в турнире Финляндии и оставила себе шансы повыситься в классе.

Группа 2

Греция - Финляндия 1:0

Гол: Гранлунд, 25 (в свои ворота)

Венгрия - Эстония 2:0

Голы: Орбан, 8, Салаи, 69

Турнирное положение

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В Дивизионе D сборная Грузии, которая ранее уже гарантировала себе повышение в классе, не смогла на выезде обыграть "карликовую" сборную - Андорру, - расписав ничью 1:1. Сборная Беларуси благодаря дублю Станислава Драгуна на выезде одержала важную победу над Люксембургом и сделала важный шаг навстречу выходу в Дивизион C.

Группа 1

Казахстан - Латвия 1:1

Голы: Суюмбаев, 37 - Ракелс, 49

Андорра - Грузия 1:1

Голы: Мартинес, 63 - Чакветадзе, 9

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Группа 2

Люксембург - Беларусь 0:2

Голы: Драгун, 37, 54

Сан-Марино - Молдова 0:1

Гол: Дамасчан, 78

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, ранее во время товарищеского матча в городе Гданьск между сборными Польши и Чехии фанаты хозяев вывесили баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола".

НВ