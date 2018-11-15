Хорошо, что нет снега. Шевченко поделился ожиданиями от матча против Словакии

Андрей Шевченко уверен, что его команда хорошо знает сборную Словакии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выездного матча Лиги наций против Словакии.

Как сообщает Sport.ua, Шевченко ждет непростой игры, поскольку у словаков сильная турнирная мотивация. Также наставник отметил, что обе команды очень хорошо знают друг друга.

"За неполный год это будет уже наша третья встреча с этой командой, мы хорошо изучили друг друга, и кроме того на мой взгляд наши сборные несколько похожи в стиле ведения игры", - сказал Шевченко.

Также тренер доволен, что в городе Трнава, где пройдет матч, не очень холодно и еще нет снега, как в Киеве.

"Хорошо, что в Трнаве нет снега, как в Киеве, здесь относительно теплая погода, это важно для того, чтобы ребята показали именно футбол, а не борьбу", - отметил наставник.

Также Шевченко намекнул, что даст сыграть в матче против Словакии тем игрокам, которые не попадали в состав в прошлых матчах.

"В Лиге наций мы решили наши турнирные задачи, и наконец место в составе могут получить те, кто долго этого ждал. Это не значит, что у нас будут эксперименты, нет, я бы хотел, чтобы молодые игроки вписались в ту схему игры команды, которую мы уже наработали за эти два года", - резюмировал тренер.

Матч Словакия - Украина состоится в пятницу, 16 ноября. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединки против Словакии и Турции. Список включал в себя 23-х исполнителей.

Позже наставник сборной Украины довызвал в команду нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на эти матчи.

Накануне стало известно, что защитник испанского Луго Василий Кравец получил травму и не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах.