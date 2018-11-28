28 ноября 2018, среда

Хоффенхайм - Шахтер. видео голов и обзор матча

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Тайсон принес победу Шахтеру

Тайсон принес победу Шахтеру

Шахтер в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов победил на выезде немецкий Хоффенхайм с результатом 3:2.

На 13-й минуте чемпион Украины открыл счет благодаря точному удару Исмаили, который использовал выход один на один с вратарем соперника.

Спустя две минуты свой выход тет-а-тет с голкипером оппонентов реализовал Тайсон.

Но хозяева почти сразу сократили отставание в счете благодаря точному удару Андрея Крамарича, тогда как в конце первого тайма восстановили равновесие после гола Стивена Цубера.

На исходе часа игры Хоффенхайм остался в меньшинстве из-за удаления Адама Салаи, чем воспользовался Шахтер, вырвав победу в добавленное время, когда снова отличился Тайсон.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

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