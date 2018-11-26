Хоффенхайм - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

После 4-х туров Хоффенхайм и Шахтер занимают соответственно 3-е и 4-е места в группе

НВ следит за игрой пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом (Германия) и Шахтером (Украина), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 27 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Фогт, Бичакчич - Бренет, Демирбай, Шульц, Грифо, Крамарич - Жоэлинтон, Бельфодиль

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тайсон - Мораэс

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Зинсхайме на стадионе Райн-Неккар-Арена, начнется 27 ноября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Шахтер: занимает последнее, четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками. Команда подходит к игре с серией из одного поражения в шести матчах во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на оборонцев Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого, а также полузащитников Фернандо и Марлоса.

Хоффенхайм: занимает третье место в группе F Лиги чемпионов с тремя очками. Команда подходит к игре с четырехматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух победах. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Касима Нуху (дисквалификация), Беньямина Хюбнера (повреждение), полузащитников Надима Амири, Денниса Гайгера, Флориана Гриллича и Лукаса Руппа (травмы).

Статистика знает один матч между соперниками, который состоялся в первом туре группового раунда Лиги чемпионов нынешнего сезона в Харькове, где была зафиксирована ничья 2:2.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Хоффенхайм является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,70, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 4,40, а ничья - в 4,33.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Шахтер уже провел тренировку в Зинсхайме, где пройдет матч: