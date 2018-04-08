Хет-трик Месси принес Барселоне победу. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 7 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Лидер турнирной таблицы Ла Лиги Барселона на классе на своем поле одолела Леганес. Победу каталонцам принес хет-трик Лионеля Месси, который дважды отличился в первом тайме и еще раз - во втором.

Преимущество Барселоны над Атлетико в турнирной таблице составляет 12 очков, "Матрасники" 8 апреля сыграют против Реала.

Барселона — Леганес 3:1

Голы: Месси, 27, 32, 87 — Эль Жар, 68

Барселона: тер Штеген — Роберто (Альба, 74), Пике, Вермален, Семеду — Дембеле, Андре Гомеш, Ракитич, Коутиньо (Иньеста, 81) — Месси, Л. Суарес

Леганес: Куэльяр — Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Гарсия — Перес (Герреро, 78), Габриэль — Рамос, Эрасо (Брашанац, 60), Эль Жар — Амрабат (Бовю, 46)

Предупреждения: Коутиньо, Альба — Сиовас, Габриэль, Перес, Сальдуа

Среди других матчей отчетного тура отметим неожиданную разгромную победу Сельты над Севильей.

Депортиво — Малага 3:2

Голы: Перес, 6 (пенальти), Адриан, 70, 85 — Ролан, 41, 73

Алавес — Хетафе 2:0

Голы: Лагуардия, 48, Эль-Хаддади, 75

Сельта - Севилья 4:0

Голы: Арана, 38 (автогол), Аспас, 57, 60, 78

Бетис – Эйбар 2:0

Голы: Леон, 21, Арбилья, 50 (автогол)

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Барселона практически гарантировала себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, на своем поле в первом четвертьфинальном матче разгромив Рому со счетом 4:1.

НВ