Хет-трик Месси принес победу Барселоне, Интер драматично выиграл у Тоттенхэма в Лиге чемпионов - видео

В первом туре группы B Лиги чемпионов Барселона на своем поле благодаря трем голам от Лионеля Месси со счетом 4:0 разгромила ПСВ, а Интер добыл волевую победу над Тоттенхэмом с результатом 2:1.

Каталонский клуб не сумел забить в первые полчаса игры, но затем команда вышла вперед после эффектного удара аргентинского нападающего со штрафного.

Счет не менялся до 73-й минуты, когда его дальним ударом удвоил Усман Дембеле. После этого Месси еще дважды попал в цель, воспользовавшись передачами Ивана Ракитича и Луиса Суареса.

Барселона — ПСВ 4:0

Голы: Месси, 31, 77, 87, Дембеле, 73

Барселона: тер Штеген — Роберто, Умтити, Пике, Альба — Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Ленгле, 81) — Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 83)

ПСВ: Зут — Думфрис, Швааб, Вергивер (Изимат-Мирен, 67), Анхелиньо — Росарио (Гутьеррес, 82), Перейро, Хендрикс — Бергвейн (Мален, 78), Л. де Йонг, Лосано

Предупреждены: Умтити — Вергивер, де Йонг

На 79-й минуте удален Умтити (второе предупреждение).

В параллельном поединке Интер и Тоттенхэм не смогли отличиться голами в первом тайме, и все самое интересное произошло во второй половине матча.

На 53-й минуте Кристиан Эриксен вывел гостей вперед благодаря рикошету от защитника, но за пять полных оборотов секундной стрелки до конца основного времени Мауро Икарди зрелищным ударом с лету восстановил равновесие. В добавленное арбитром время Матиас Весино после скидки партнера принес итальянскому клубу три очка.

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Интер — Тоттенхэм 2:1

Голы: Икарди, 85, Весино, 90+2 — Эриксен, 53

Интер: Ханданович – де Врей, Шкриняр, Миранда, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кейта, 72), Наингголан (Валеро, 89), Перишич (Кандрева, 64) – Икарди

Тоттенхэм: Ворм – Орье, Вертонген, Санчес, Дэвис – Дайер, Дембеле – Ламела (Уинкс, 72), Эриксен, Сон (Лукас Моура, 64) – Кейн (Роуз, 89)

Предупреждены: Шкриняр, Перишич — Санчес, Вертонген, Ворм

Тем самым после первого тура Барселона лидирует в группе B, которая по разнице мячей опережает Интер. На третьем месте Тоттенхэм, на четвертом - ПСВ.

НВ