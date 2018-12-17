Хет-трик Месси помог Барселоне разгромить Леванте. Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись четыре матча 16 тура чемпионата Испании.
Каталонская Барселона не оставила шансов в выездном матче Леванте, одержав разгромную победу 5:0. Главным героем вечера стал лидер Барселоны Лионель Месси, который не только забил три гола, но и отдал две голевые передачи - на Луиса Суареса и Жерара Пике.
На счету аргентинского форварда 14 голов в чемпионате Испании, а Барселона занимает первое место в турнирной таблице, опережая Севилью и Атлетико на три очка, а Реал - на пять.
Также по три очка в туре одержали Севилья и Бетис, которые победили Жирону и Эспаньол соответственно, а Вильярреал потерял очки в игре с Уэской.
Леванте - Барселона - 0:5
Голы: Суарес, 35, Месси, 43, 47, 60, Пике, 88
Удаление: Кабако (Леванте), 76
Севилья - Жирона - 2:0
Голы: Банега, 55 (пен), Сарабия, 64
Эспаньол - Бетис - 1:3
Голы: Ло Чельсо, 43, Тельо, 85, Дуарте, 90 (авт) - Гарсия, 24
Уэска - Вильярреал - 2:2
Голы: Кучо, 44 (пен), Лонго, 90+4 - Бакка, 63 (пен), Морено, 81
Турнирное положение
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В прошлом туре чемпионата Испании Барселона разгромила в каталонском дерби Эспаньол 4:0, а Лионель Месси забил в матче два гола.
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