Хет-трик Месси помог Барселоне разгромить Леванте. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 00:21 68 Цей матеріал також доступний українською На счету Месси 14 голов в чемпионате Испании

Состоялись четыре матча 16 тура чемпионата Испании.

Каталонская Барселона не оставила шансов в выездном матче Леванте, одержав разгромную победу 5:0. Главным героем вечера стал лидер Барселоны Лионель Месси, который не только забил три гола, но и отдал две голевые передачи - на Луиса Суареса и Жерара Пике.

На счету аргентинского форварда 14 голов в чемпионате Испании, а Барселона занимает первое место в турнирной таблице, опережая Севилью и Атлетико на три очка, а Реал - на пять.

Также по три очка в туре одержали Севилья и Бетис, которые победили Жирону и Эспаньол соответственно, а Вильярреал потерял очки в игре с Уэской.

Леванте - Барселона - 0:5

Голы: Суарес, 35, Месси, 43, 47, 60, Пике, 88

Удаление: Кабако (Леванте), 76

Севилья - Жирона - 2:0

Голы: Банега, 55 (пен), Сарабия, 64

Эспаньол - Бетис - 1:3

Голы: Ло Чельсо, 43, Тельо, 85, Дуарте, 90 (авт) - Гарсия, 24

Уэска - Вильярреал - 2:2

Голы: Кучо, 44 (пен), Лонго, 90+4 - Бакка, 63 (пен), Морено, 81

Турнирное положение

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В прошлом туре чемпионата Испании Барселона разгромила в каталонском дерби Эспаньол 4:0, а Лионель Месси забил в матче два гола.

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