Джон Хербст
Чего не видит Путин
Ваче Давтян
Миссия компании. Четыре ошибки любого бизнесмена
Андрей Смирнов
Задача церкви №1
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал

Хацкевич высказался об интересе к игрокам Динамо

Сегодня, 23:30
103
Цей матеріал також доступний українською

По данным СМИ, Цыганковым (слева) интересуются клубы из Италии

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал интерес к своим подопечным со стороны других клубов.

В разговоре с Tribuna.com специалист признал, что на футболистов киевской команды есть спрос. По его словам, вице-чемпион Украины такж работает над усилением своего состава, указав на позицию нападающего.

Вместе с тем, тренер отметил, что поскольку у Динамо еще достаточно молодая команда, в клубе не хотят потерять игроков, которые провели этот год в коллективе.

"Но это жизнь - как она распорядится, мы узнаем только когда [зимнее] трансферное окно закроется", - добавил Хацкевич.

Сообщалось, что Динамо готово продать ведущего полузащитника команды Виктора Цыганкова за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что турецкий Фенербахче заинтересовался услугами полузащитника киевского клуба Николая Шапаренко.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 21:35

article_img
Уроки плавания. Как неслышащая спортсменка Анна Литвиненко училась побеждать
Украина

Сегодня, 21:16

article_img
Перу, ЮАР, Индия. Пять историй от украинцев, которые год волонтерили в далеких уголках планеты
Підсумки тижня

Сегодня, 21:12

article_img
Я не в восторге, когда людей называют "крупными рыбами". Большое интервью директора НАБУ Артема Сытника