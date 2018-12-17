Хацкевич высказался об интересе к игрокам Динамо Сегодня, 23:30 103 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, Цыганковым (слева) интересуются клубы из Италии

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал интерес к своим подопечным со стороны других клубов.

В разговоре с Tribuna.com специалист признал, что на футболистов киевской команды есть спрос. По его словам, вице-чемпион Украины такж работает над усилением своего состава, указав на позицию нападающего.

Вместе с тем, тренер отметил, что поскольку у Динамо еще достаточно молодая команда, в клубе не хотят потерять игроков, которые провели этот год в коллективе.

"Но это жизнь - как она распорядится, мы узнаем только когда [зимнее] трансферное окно закроется", - добавил Хацкевич.

Сообщалось, что Динамо готово продать ведущего полузащитника команды Виктора Цыганкова за 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что турецкий Фенербахче заинтересовался услугами полузащитника киевского клуба Николая Шапаренко.