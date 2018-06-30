Хацкевич рассказал о трансферных планах Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился планами клуба на трансферное окно.

Как сообщил наставник в интервью FootballHub, "бело-синие" ищут усиление, в первую очередь, на позицию форварда. Динамо планирует летом подписать еще нескольких новичков.

"В первую очередь, острая проблема с нападающим. Все остальные позиции у нас дублируются. Фундамент хороший, все остальное — в процессе работы. Мы не исключаем возможность появления новичков, ведутся переговоры", - сказал Хацкевич.

Накануне Динамо объявило о подписании контракта с вратарем сборной Украины Денисом Бойко, а также о расставании с голкипером Максимом Ковалем.

Ранее бразильский полузащитник Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком Динамо.

Позже стало известно, что бывший защитник Металлиста Папа Гуйе прошел медосмотр в киевском клубе перед своим переходом.