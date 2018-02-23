Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой соперником его команды стал римский Лацио

Как сообщил наставник в интервью порталу Команда №1, сильной стороной итальянского клуба является атака, но оборона не самая надежная.

"Конечно, Лацио - очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает - почти как Ювентус. Но и пропускает достаточно. Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян", - сказал Хацкевич.

Тренер считает, что итальянские команды хорошо подготовлены тактически, поэтому всегда были неудобными для Динамо.

"Почему итальянские клубы всегда были неудобными для Динамо? Потому что они всегда отличались хорошей тактической подготовкой и организацией игры. Мне не раз приходилось действовать против итальянцев", - добавил специалист.

Напомним, по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы стало известно, что Динамо на этой стадии сыграет против итальянского Лацио. Первый матч состоится 8 марта в Риме, ответный - 15 марта в Киеве.