Хацкевич прокомментировал выход Динамо в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу победы его команды в пятом туре группового раунда Лиги Европы над Астаной, а также выхода в 1/16 финала турнира.

Специалист признал, что по моментам соперник превзошел киевский коллектив, но отметил, что в футболе не бывает без удачи, сообщает официальный сайт вице-чемпиона Украины.

Рулевой Динамо посетовал на длительный перелет в Казахстан, а также искусственное поле стадиона, где проходил матч. По его словам, газон стал причиной многих ошибок подопечных при переходе из обороны в атаку, отметив при этом дисциплину и порядок в команде.

"Наша команда – вся команда, а не только защитники – сыграла в обороне не без ошибок, но "на ноль", а впереди мы реализовали свой момент", - констатировал Хацкевич.

Наставник Динамо не ответил на вопрос, хватит ли его коллективу нынешнего резерва на весну, но признал наличие кадровых проблем.

Победив со счетом 1:0 на выезде Астану, киевский клуб за тур до завершения группового раунда выиграл квартет K и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.