Хацкевич прокомментировал вопрос об отставке после ничьей Динамо против Астаны в Лиге Европы

Хацкевич посетовал на потерю концентрации и внимания игроками в матче против Астаны

Наставник Динамо Александр Хацкевич дал понять, что не собирается в отставку после домашней ничьей в первом туре группового этапа Лиги Европы против Астаны.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он работать в клубе, тренер отметил, что этот вопрос уже "давным давно" уже закрыли, сообщает Tribuna.com.

"Командой управляют, а все остальное – второстепенно", - добавил Хацкевич.

Поясняя результат против Астаны, белорусский специалист посетовал на потерю концентрации и внимания, а также пообещал, что тренерский штаб разберется, кто ошибся, и футболисты будут отвечать за свои действия в обороне.

По словам рулевого киевского коллектива, потеря концентрации связана с индивидуальными ошибками и усталостью, что нужно считать элементами игры. Также наставник опроверг слухи о конфликте со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.

В рамках первого тура группового раунда Лиги Европы Динамо со счетом 2:2 на своем поле упустило победу на последних минутах над Астаной, ведя 2:1.

Ранее президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что не собирается увольнять наставника команды. Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык рассказал, что футболисты клуба просили Суркиса не отправлять в отставку Хацкевича.