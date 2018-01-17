Хацкевич прокомментировал слухи о конфликте с нападающими Динамо

Наставник Динамо Александр Хацкевич отреагировал на слухи касаемо возможного ухода ведущих нападающих Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса, сообщает официальный сайт Динамо.

Оба форварда сейчас не занимаются с командой на сборе в Марбелье, что вызвало слухи о возможном конфликте и даже продаже, однако наставник Динамо утверждает, что оба игрока приступят к работе позже, а на сборах отсутствують по причине травм.

"Что касается наших более опытных нападающих, то хочу развеять сомнения. Никакого конфликта ни с Мбокани, ни с Мораесом у меня нет.

У него [Мораеса] осталась еще небольшая проблема с теми же паховыми кольцами, так что он проходит курс восстановления, и работает на функциональной готовности. Так что с 1 февраля он возвращается и работает в общей группе.

То же самое касается и Мбокани, который находится под наблюдением и контролем нашего медицинского штаба. Существует небольшая проблема после игры с Партизаном, однако он до второго сбора тоже будет в Марбелье и тоже начинает работать в общей группе и готовиться непосредственно к старту чемпионата Украины и старту Лиги Европы", - сказал Хацкевич.

Ранее Динамо покинул один из запасных форвардов команды - Артем Кравец перешел в турецкий Кайсериспор.