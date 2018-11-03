03 ноября 2018, суббота

Хацкевич прокомментировал поражение от Шахтера

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Александр Хацкевич остался доволен игрой Динамо против Шахтера
Фото: ФК Шахтер

Александр Хацкевич остался доволен игрой Динамо против Шахтера

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды от Шахтера в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Трибуна, Хацкевич остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что тактика "бело-синих" не строилась в этом матче от обороны.

"Нас упрекают, что мы играем автобусом. Сегодня я видел, что во втором тайме Шахтер больше оборонялся. Больше строили игру на быстром переходе от обороны в атаку, но свои моменты надо реализовывать. Это главный итог сегодняшнего матча", - сказал Хацкевич.

Также специалист добавил, что у него нет претензий к своим игрокам после этого матча, и они заслуживают только самых лучших слов.

Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

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