Хацкевич прокомментировал поражение от Шахтера

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды от Шахтера в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
Как сообщает Трибуна, Хацкевич остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что тактика "бело-синих" не строилась в этом матче от обороны.
"Нас упрекают, что мы играем автобусом. Сегодня я видел, что во втором тайме Шахтер больше оборонялся. Больше строили игру на быстром переходе от обороны в атаку, но свои моменты надо реализовывать. Это главный итог сегодняшнего матча", - сказал Хацкевич.
Также специалист добавил, что у него нет претензий к своим игрокам после этого матча, и они заслуживают только самых лучших слов.
Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.
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