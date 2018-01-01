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Хацкевич прокомментировал поражение от Яблонца

Вчера, 23:26
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Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич

Главный тренер киевского Динамо пообщался с журналистами после матча против Яблонца, который завершился со счетом 0:1.

Хацкевич отметил, что команде необходимо было создавать больше моментов, передает официальный сайт киевского Динамо.

"По игре: не хватало агрессии впереди в первом тайме и очень легко позволяли доходить до наших ворот через центр, не доиграли стандарты. Но без поражений не бывает побед. Ребята стремились закончить год на позитиве, никаких чемоданных настроений и расслабленности не было, но не получился первый тайм. Необходимо создавать больше моментов, реализовывать их и добавить агрессии в атаке", - заявил Хацкевич.

Также тренер прокомментировал возможность выставить на трансфер Дениса Гармаша.

"Конкуренция достаточно высокая. Нужно находить мотивацию и бороться за место в команде. Он хороший парень и футболист. Но необходимо быть примером для ребят как в тренировочном процессе, так и в быту. Он сам должен определиться, хочет ли он бороться или просто плыть по течению. Одного факта, что он давно в команде, недостаточно", - заявил Хацкевич.

На последок главный тренер Динамо поделился впечатлениями о прогрессе игроков команды, которые выступают в аренде в луганской Заре.

"Прогресс Тымчика заметен невооруженным глазом во многих компонентах. Но до лета и он, и Михайличенко, и Леднев – игроки Зари", - заявил Хацкевич.

Напомним, Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

 

Теги:   ФК Динамо (Киев) Александр Хацкевич Лига Европы

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