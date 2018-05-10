Хацкевич прокомментировал поражение Динамо от Шахтера в финале Кубка Украины

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение своих подопечных от донецкого Шахтера (0:2) в финале Кубка Украины, отметив, что "уровень мастерства команды соперника был выше", передает Dynamomania.com.

"Сказать, что соперник оказывал на наши ворота сильное давление я не могу. У нас тоже было достаточно моментов даже после двух пропущенных мячей. Но класс есть класс. Надо смотреть правде в глаза. Мы выбрали тяжелое направление. У нас достаточно много ребят, которые впервые участвовали в финале. Они старались, делали на поле то, что могли. Конечно, и я, и команда расстроены", - сказал Хацкевич.

Тренер Динамо отметил, что в "матчах с Шахтером игра идет до первого пропущенного мяча. Кто забивает, то и имеет преимущество".

"За ошибки наказывают. У Шахтера тоже были ошибки, но мы их не наказали. Это еще раз говорит о классе футболистов. У нас хорошие молодые работы, но им еще работать и работать в плане ментальности, так и тактического, технического оснащения. Если так посмотреть, у нас есть команда только три месяца. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Сегодня было много брака в простых ситуациях", - сказал Хацкевич.

Напомним, Шахтер со счетом 2:0 выиграл рекордный 12-й Кубок Украины, обойдя по этому показателю Динамо, у которого 11 побед в турнире.