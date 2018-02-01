Хацкевич прокомментировал подписание Динамо перуанского новичка

Наставник Динамо Александр Хацкевич высказался по поводу подписания 28-летнего защитника Карлоса Самбрано.

В комментарии телеканалу Футбол тренер признался, что за перуанским оборонцем вице-чемпион Украины наблюдал давно. По словам специалиста, киевский клуб хотел приобрести игрока еще три года назад, но оформить трансфер тогда не получилось.

"Сейчас — вышло, и хорошо. Но беспокоит один момент — что он давно не играл и не тренировался. Сейчас посмотрим, в каком он состоянии", - добавил Хацкевич.

Отмечая сильные качества новичка, рулевой Динамо указал на бойцовские качества, которые позволяют ему биться в каждой игре, несмотря на тяжелый характер. Тренер также оценил хороший первый пас защитника и его грамотные позиционные действия, где в том числе ему помогает опыт.

30 января Динамо огласило о подписании центрального защитника российского Рубина Карлоса Самбрано. Киевский клуб не рассказал об условиях контракта, в свою очередь, сам игрок успел заявить, что подписал с Динамо контракт на четыре года.

Сообщалось, что украинский клуб увидел в Самбрано потенциальную замену своему центральному оборонцу Евгению Хачериди, который может перейти в ПАОК летом 2018 года.