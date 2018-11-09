Хацкевич прокомментировал победу Динамо над Ренном

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над французским Ренном (3:1) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, сообщается на официальном сайте киевского футбольного клуба.

Отвечая на вопрос журналистов наставник Динамо отметил, что сегодня хорошо сыграла вся команда, но его "не устроила реализация тех моментов, которые были созданы".

"Я видел свою команду в течение 90 минут встречи. А когда счет 3:0, то, конечно, в определенных моментах могла теряться концентрация. Никакой установки, бежать вперед или отходить назад, не было - футболисты действовали на поле по ситуации", - сказал тренер киевлян.

По мнению Хацкевича, "зрители, пришедшие на стадион, получили удовольствие и от игры, и от результата".

Напомним, Динамо в домашних стенах со счетом 3:1 победило Ренн в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.