Хацкевич прокомментировал победу Динамо над Ренном

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды над французским Ренном (2:1) в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы, сообщается на официальном сайте киевского футбольного клуба.
"В первую очередь положительную оценку заслужила вся команда... Когда была возможность - мы контролировали, создавали атаки. Игра меняется. Ренн, пропустив, взял инициативу в свои руки. Да, у нас было много ошибок в центре поля, но это Ренн заставлял наших игроков ошибаться. Но мы терпели, забили, получили результат. Это заслуживает уважения", - сказал он.
По мнению Хацкевича, соперник киевлян действовал прогнозируемо.
"В принципе, та игра, которую мы видели, особенно при позиционных атаках и стандартах, не изменилась. У команды есть свой стиль и она от него не отступала", - отметил наставник Динамо.
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Также в ходе пресс-конференции Хацкевич объяснил, почему редко дает шанс на поле футболистам, которые пополнили киевскую команду в межсезонье.
"Говорят, что я мало доверяю новичкам. Но когда они будут готовы - будут играть. Я вижу команду каждый день и знаю, как кто готов. Есть тактика команды, есть разные соперники, есть разные матчи. Французский футбол - более силовой, и нужны были те футболисты, кто отвечают такому стилю. Сегодня сыграли те, кто сыграл. Результат - на табло", - сказал он.
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Напомним, втретьем туре Лиги Европы киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у французского Ренна (2:1).
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