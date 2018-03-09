Хацкевич прокомментировал ничью в матче Лацио - Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич пообщался с журналистами после результативной ничьи в первом матче 1/8 Лиги Европы против римского Лацио.

Хацкевич сообщил, что остался доволен результатом и своим выбором игроков для стартового состава, передает dynamo.kiev.ua

"Мы отыграли пока только первый тайм. И результат нас удовлетворил. Временами хорошо контролировали мяч и неплохо выходили в атаку. Почему не играл Хачериди? Это мое решение. У нас есть медицинский контроль, учитывается психологическое состояние футболиста. Я принял такое решение. К Шепелеву в последнее время были вопросы по его игре. Мораес после игры в чемпионате простудился, так что в атаке выбор у нас был небольшой. Но я думаю, что Беседин сыграл на достаточно высоком уровне, сделал то, что от него требовалосб", - заявил Хацкевич.

Главный тренер киевского Динамо также отметил, что команде понадобится поддержка болельщиков во время ответного матча в Киеве 15 марта.

"Я не знаю, как сложится игра в Киеве. Мы уже добрались до 1/16 и чем дальше проходим, тем более достойные соперники. Нам важна поддержка наших зрителей на домашнем стадионе. Уже в этом у нас будет преимущество", - заявил тренер.

В целом, Хацкевич остался доволен игрой Динамо.

"Своей командой я доволен полностью, как действиями в обороне, так и в атаке. Да, были ошибки, но без ошибок не бывает. Что касается Лацио, я больше следил за своей командой", - заявил Хацкевич.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио на выезде Динамо смогло сыграть в результативную ничью 2:2, чем добыло выгодный результат накануне ответного матча в Киеве.