Хацкевич прокомментировал ничью с Яблонцом

Хацкевич считает, что вся борьба в группе еще впереди

Главный тренер киевского Динамо пообщался с журналистами после матча Лиги Европы, который закончился с ничейным счетом 2:2.

"После наших голов соперник начал выходы через длинные передачи. Мы где-то проигрывали подбор. Не было контригры. Моменты с выходами в атаку нам не слишком удавались, но те, которые у нас были, мы должны были доводить до конца. Но у наших ворот тоже моментов не было, по большому счету. Пропущенные голы - индивидуальные ошибки наших игроков. Во время второго пропущенного я не могу объяснить действия Пиварича. Так обрезаться, когда рядом были Шепелев, Цыганков! Это индивидуальные решения игрока", - заявил Хацкевич.

Тренер отметил, что команда не выполнила до конца его установку на игру и не захотел выделять никого из своей команды в этом матче.

Хацкевич также отметил, что вся борьба в группе еще впереди, передает официальный сайт Динамо Киев.

"В нашей группе все только начинается. Вся борьба впереди. Возможно, что следующие два матча с Ренном будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова", - заявил тренер.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграло вничью на выезде с чешским клубом Яблонец со счетом 2:2.

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