Хацкевич назвал игроков, которые летом покинут Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич назвал минимум трех игроков, которые по окончанию контракта летом 2018 года покинут команду.
Клуб не будет продлевать контракты с Дьемерси Мбокани, Жуниором Мораесом и Евгением Хачериди, передает Динамомания.
Напомним, 19 мая киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу.
"Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров.
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