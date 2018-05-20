Хацкевич назвал игроков, которые летом покинут Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хацкевич прокомментировал планы команды на лето
Фото: Динамомания

Хацкевич прокомментировал планы команды на лето

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич назвал минимум трех игроков, которые по окончанию контракта летом 2018 года покинут команду.

Клуб не будет продлевать контракты с Дьемерси Мбокани, Жуниором Мораесом и Евгением Хачериди, передает Динамомания.

Напомним, 19 мая киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу.

"Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове