Хацкевич - киевский Моуриньо. Реакция соцсетей на победы Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу побед киевского Динамо над французским Ренном и полтавской Ворсклы над азербайджанским Карабахом в матчах третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Оказывается жизнь и без Цыганкова! Вити - здоровье! С ним будет лучше !!! Последняя голевая атака - как книга пишет !!! - Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 октября 2018 г.

Это был наш день в лиге Европы ????????♂️???????? - Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.

Хацкевич - киевский Жозе Моуриньо. 4 удара - 2 гола ???? - Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.

После победы в Ренне в раздевалке Динамо играет Сказка - Плакала. Символично.???? - Вадим Скичко (@VadymSkichko) 25 октября 2018 г.

Миколенко, несмотря на быструю желтую, очень солидно сыграл в дебютном матче в еврокубках. Сидклей с Че Че во второй результативной атаке напомнили, как это важно, когда кто-то заботится о мяч даже в меньшинстве и на последних минутах. - Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 октября 2018 г.

Поздравляю Ворсклу и ее болельщиков с исторической первой победой в групповом этапе евротурнира! ????????Малы брать очки со Спортингом, сегодня в чем повезло, но праздник должен быть и на нашей вулици???? - Кирилл Круторогов (@Krutorogov) 25 октября 2018 г.

В третьем туре Лиги Европы полтавская Ворскла минимально победила на выезде Карабах (0:1), а киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у французского Ренна (1:2).

НВ