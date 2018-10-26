Хацкевич - киевский Моуриньо. Реакция соцсетей на победы Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу побед киевского Динамо над французским Ренном и полтавской Ворсклы над азербайджанским Карабахом в матчах третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Оказывается жизнь и без Цыганкова! Вити - здоровье! С ним будет лучше !!! Последняя голевая атака - как книга пишет !!!- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 25 октября 2018 г.
Это был наш день в лиге Европы ????????♂️????????- Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.
Хацкевич - киевский Жозе Моуриньо. 4 удара - 2 гола ????- Роман Бебех (@roman_bebekh) 25 октября 2018 г.
После победы в Ренне в раздевалке Динамо играет Сказка - Плакала. Символично.????- Вадим Скичко (@VadymSkichko) 25 октября 2018 г.
Миколенко, несмотря на быструю желтую, очень солидно сыграл в дебютном матче в еврокубках. Сидклей с Че Че во второй результативной атаке напомнили, как это важно, когда кто-то заботится о мяч даже в меньшинстве и на последних минутах.- Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 октября 2018 г.
Поздравляю Ворсклу и ее болельщиков с исторической первой победой в групповом этапе евротурнира! ????????Малы брать очки со Спортингом, сегодня в чем повезло, но праздник должен быть и на нашей вулици????- Кирилл Круторогов (@Krutorogov) 25 октября 2018 г.
Бойко как завжди????????♂️ #Динамо- Max Shuturma (@ maximus_m10) 25 октября 2018 г.
Какой вечер для украинских команд в #EuropaLeague ! ????????????- SvyatoslavKalishchuk (@SKalishchuk) 25 октября 2018 г.
Браво @vorsklacomua, первая победа, так держать! @DynamoKyiv - настоящий футбольный триллер: супер гол Кендзер и чудо имени Буяльского на последних минутах в меньшинстве! #Ворскла ???? #Динамо ???? pic.twitter.com/HbFOMLXKN5
В третьем туре Лиги Европы полтавская Ворскла минимально победила на выезде Карабах (0:1), а киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у французского Ренна (1:2).
НВ
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