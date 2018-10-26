26 октября 2018, пятница

Хацкевич - киевский Моуриньо. Реакция соцсетей на победы Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

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Динамо набрало 5 очков в группе

Динамо набрало 5 очков в группе

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу побед киевского Динамо над французским Ренном и полтавской Ворсклы над азербайджанским Карабахом в матчах третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В третьем туре Лиги Европы полтавская Ворскла минимально победила на выезде Карабах (0:1), а киевское Динамо на последних минутах   вырвало победу у французского Ренна (1:2).

НВ

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