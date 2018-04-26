Хамон вкуснее сосисок. Реакция соцсетей на матч Бавария - Реал

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Бавария проиграла первый матч полуфинала Реалу

Бавария проиграла первый матч полуфинала Реалу

НВ публикует самые интересные комментарии соцсетей по поводу первого поединка полуфинала Лиги чемпионов, в котором Реал на выезде победил Баварию.

 

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Реал победил Баварию на выезде со счетом 2:1.

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