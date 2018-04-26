Хамон вкуснее сосисок. Реакция соцсетей на матч Бавария - Реал

НВ публикует самые интересные комментарии соцсетей по поводу первого поединка полуфинала Лиги чемпионов, в котором Реал на выезде победил Баварию.
Вратари сдают?) один от удара уворачивается, другой руки поджимает...????????— Константин Генич (@GenichK) 25 апреля 2018 г.
Вот вам и Реал ;-) вот вам и Асенсио, а он мог играть за сборную Голландии.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 25 апреля 2018 г.
В этой паре ещё ничего не решено, конечно Реал дома- это другой Реал. Но я верю, что Бавария ещё хлопнет дверью.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 25 апреля 2018 г.
Матч выиграл Кейлор. ????????????— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 25 апреля 2018 г.
Игра Наваса и Марсело в Мюнхене - это отражение самой сути нынешнего Реала. Нет необходимости демонстрировать свой лучший футбол, чтобы выжать максимум из среднего матча.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 25 апреля 2018 г.
А все потому что хамон вкуснее сосисок!!!!— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 25 апреля 2018 г.
"Баварія" сьогодні ???? pic.twitter.com/vMY1b0rsi4— Брутальний Футбол (@brutfoot) 25 апреля 2018 г.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Реал победил Баварию на выезде со счетом 2:1.
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