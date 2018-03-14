Хачериди готовится к матчу. Хацкевич прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги Европы

Хацкевич заявил, что не все игроки восстановились после матча с Вересом

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы о предстоящем матче против Лацио в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Его слова приводит Sport Arena.

"В первую очередь нам надо уделить внимание обороне. Но в то же время смелость города берет, и Рим, наверное, тоже. Нам нужно сыграть правильно, при поддержке своих болельщиков не забывать идти вперед, атаковать и забивать", - ответил белорусский наставник на вопрос о тактике Динамо.

Также Хацкевич отметил, что защитник команды Евгений Хачериди уже готовится с общей группой. В то же время, по Денису Гармашу, который получил удаление в прошлом поединке уже после финального свитка "вопрос уже закрыт, и это наша внутренняя кухня".

Главный тренер киевлян заявил, что не все игроки восстановились после матча с Вересом, и в течении дня с ними будут работать врачи, чтобы подвести игроков к матчу в наилучшем состоянии.

Поделился мнением Хацкевич и о работе главного тренера Орлов Симоне Индзаги.

"Я уважаю его. Уважал еще как футболиста, а теперь как тренера. То, что он прошел этапы тренерства в молодежных командах, это о многом говорит. Очень важно, что он сполна знает клубные традиции и понимает, что нужно Лацио".

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио на выезде Динамо смогло сыграть в результативную ничью 2:2. Сам поединок состоится завтра, 15 марта, в 20:00.