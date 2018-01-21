Катарский телеканал заплатил взятку за выбор страны хозяйкой ЧМ-2022 - СМИ

Катарский государственный телеканал beIN Sports заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за то, что страна была выбрана местом проведения ЧМ-2022, сообщает Mail on sunday.

Такая информация приводится в книге Бониты Мерсиадеса, который потратил несколько лет на расследование, а также провел откровенное интервью с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.

Блаттер говорит, что узнал о победе Катара от Мишеля Платини, который поддерживал катарцев при голосовании.

Сначала Блаттер хотел помешать катарцам, но в итоге заключил сразу две выгодные для себя сделки: договорился о сделке с beIN Sports, а также получил гарантии, что Мохамед Бин Хаммам не будет участвовать в выборах главы ФИФА.

Сам канал отметил, что не давал никаких взяток, а это были лишь "производственные расходы" и что это "стандартная процедура, которая происходит между телеканалами, спортивными федерациями и правообладателями".

Бывший глава ФИФА также рассказал, что первоначально поддерживавший заявку Австралии Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара и проголосовал за арабскую страну.

Чемпионат мира в Катаре грозит стать не менее скандальным, чем ЧМ-2018 в России. Например, ранее авторитетное издание Reuters заявило, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет обратились к ФИФА с просьбой лишить Катар права проведения ЧМ-2022.