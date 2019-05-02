Касильяс рискует завершить карьеру после инфаркта - СМИ
Голкипер Порту Икер Касильяс, который накануне перенес инфаркт миокарда, может не продолжить футбольную карьеру, сообщает Marca со ссылкой на источники в клубе.
По информации СМИ, вероятность того, что Касильяс завершит карьеру очень велика. Пока не принято окончательного решения или диагноза, который повлияет на это решение.
Накануне в голкипера Порту Икера Касиляса произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.
Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году. В марте футболист продлил соглашение с клубом до 2020 года.
В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.