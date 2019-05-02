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Касильяс рискует завершить карьеру после инфаркта - СМИ

Сегодня, 16:51
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Касильяс рискует завершить карьеру после инфаркта - СМИ - фото

Икер Касильяс via Instagram

Икер Касилья перенес инфаркт на утренней тренировке 1 мая

Голкипер Порту Икер Касильяс, который накануне перенес инфаркт миокарда, может не продолжить футбольную карьеру, сообщает Marca со ссылкой на источники в клубе.

По информации СМИ, вероятность того, что Касильяс завершит карьеру очень велика. Пока не принято окончательного решения или диагноза, который повлияет на это решение.

Накануне в голкипера Порту Икера Касиляса произошел инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году. В марте футболист продлил соглашение с клубом до 2020 года.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Теги:   Порту Икер Касильяс

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