Касильяс обратился к фанатам после пережитого инфаркта Сегодня, 00:23 834 Цей матеріал також доступний українською Iker Casillas/Twitter Касильяс заявил, что чувствует себя лучше Iker Casillas/Twitter

Голкипер Порту Икер Касильяс обратился к фанатам после инфаркта миокарда, который случился утром 1 мая.

"Все под контролем, сильно испугался, но нахожусь в полном здравии. Огромное спасибо всем за сообщения и вашу любовь", - заявил Касильяс.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 мая 2019 г.

У голкипера Порту Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.