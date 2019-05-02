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Касильяс обратился к фанатам после пережитого инфаркта

Сегодня, 00:23
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Касильяс обратился к фанатам после пережитого инфаркта - фото

Iker Casillas/Twitter

Касильяс заявил, что чувствует себя лучше

Голкипер Порту Икер Касильяс обратился к фанатам после инфаркта миокарда, который случился утром 1 мая.

"Все под контролем, сильно испугался, но нахожусь в полном здравии. Огромное спасибо всем за сообщения и вашу любовь", - заявил Касильяс.

У голкипера Порту Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Теги:   Инфаркт Футбол Икер Касильяс

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