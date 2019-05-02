Касильяс обратился к фанатам после пережитого инфаркта
Голкипер Порту Икер Касильяс обратился к фанатам после инфаркта миокарда, который случился утром 1 мая.
"Все под контролем, сильно испугался, но нахожусь в полном здравии. Огромное спасибо всем за сообщения и вашу любовь", - заявил Касильяс.
У голкипера Порту Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.
Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.
В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.