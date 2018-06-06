СМИ узнали о намерениях Карпат выкупить своего топ-игрока

Интерес к Караскалю проявляют клубы из Германии и Франции - СМИ

Львовские Карпаты хотят выкупить контракт полузащитника Хорхе Караскаля у Севильи за 2 миллиона евро, сообщает AS. Сейчас колумбиец играет в клубе на правах аренды.

Медиа информирует, что в контракте Севильи и львовской команды была опция выкупа, и именно ею Карпаты воспользуются. К тому же порталу известно, что львовяне готовы продать игрока и заработать гораздо большую сумму.

Также на сайте отмечают, что интерес к Караскалю проявляют клубы из Германии и Франции. Они готовы заплатить за полузащитника более чем 4 млн евро.

С прошлого лета колумбиец успел сыграть за Карпаты 22 матча и забить 6 голов.

Ранее СМИ стало известно, что Динамо заинтересовалось Хорхе Караскальом, до этого интерес к колумбийцу приписывали Шахтеру.