Карпаты проиграли Десне, Мариуполь поднялся в чемпионскую группу. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В субботу, 24 ноября, состоялись два матча 16 тура украинской Премьер-лиги.

Львовские Карпаты дома уступили черниговской Десне 0:2. Оба мяча в ворота "зелено-белых" влетели еще в первом тайме. Сначала Фаворов мощным ударом в девятку ворот открыл счет, а под занавес первого тайма Старенький удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество.

Надежда Карпат полностью растаяла на 51-й минуте матча, когда Бандура получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Карпаты до конца матча так и не сумели распечатать ворота Десны.

Мариуполь с минимальным счетом 1:0 одолел полтавскую Ворсклу. После "сухого" первого тайма на 58-й минуте счет в матче открыл Зубков, который освободился от защитников и точно пробил в дальний угол. Гол Зубкова оказался единственным и принес победу Мариуполю, который в итоге поднялся в верхнюю шестерку.

Карпаты - Десна - 0:2

Голы: Филиппов, 27 Старенький, 43

Карпаты: Шевченко - Лебеденко, Мирошниченко, Гуйе, Бородай - Кльоц, Эрбес (Мехремич, 54) - Швед (Мендес, 69), Мякушко - Понде, Гуцуляк (Ди Франко, 65)

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой - Старенький (Банасевич, 82), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Филиппов (Хльобас, 75), Безбородко (Якимов, 90+2)

Предупреждение: Бородай, Мендес - Огыря

Удаление: Бородай, 51

Мариуполь - Ворскла - 1:0

Голы: Зубков, 57

Мариуполь: Гальчук - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири - Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Игнатенко - Вакула (Горбунов, 90+4), Борячук (Чурко, 79), Зубков

Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов (Даллку, 55), Сапай (Сергийчук, 82) - Шарпар, Сакив, Скляр - Кулач, Коломоец, Артур (Ребенок, 46)

Предупреждение: Вакула, Игнатенко, Демири, Яворский - Ребенок, Скляр, Шарпар

Обзор первого тайма

Таблица сайта УПЛ

В стартовом матче 16 тура украинской Премьер-лиги Шахтер неожиданно потерял очки в матче со Львовом (0:0).

НВ